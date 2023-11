La console Legion Go de Lenovo est commercialisée... mais pas encore tout à fait disponible

Rares sont les constructeurs à se montrer aussi précis. Comme prévu, il est donc question de proposer le même processeur que sur la ROG Ally « gros modèle » (un AMD Ryzen Z1 Extreme) et un SSD de même capacité (512 Go).

Première différence cependant, le SSD est au format 2242 : c'est un peu moins bien que le 2280 de l'AYANEO 2S ou de la KUN par exemple, mais ça reste plus facile à trouver qu'un 2230 comme sur le Steam Deck ou la ROG Ally. De plus, la mémoire vive (DDR5-7500) est plus rapide que celle de la ROG Ally (DDR5-6400) ou du Steam Deck (DDR5-5500) et profite d'une technologie plus avancée (LPDDR5X vs LPDDR5).