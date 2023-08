Écran de 8,4 pouces, dalle QHD, jusqu'à 64 Go de RAM et 4 To de SSD : la KUN d'AYANEO est un monstre

On trouve un, ou plutôt quatre tarifs, en fonction de la version de la KUN retenue. Cela va de 1 209 dollars en 16 Go de RAM + 512 Go de SSD jusqu'à 1 949 dollars en 64 Go de RAM + 4 To de SSD. Oui, vous avez bien lu : AYANEO propose une version en 64 Go de RAM et 4 To de SSD !

Il s'agit ici des prix « officiels de lancement » communiqués par AYANEO, mais sur Indiegogo, il est question de tarifs réduits (de 1 129 à 1 809 dollars) et même de prix early bird (de 999 à 1 699 dollars).