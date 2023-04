Hybrides console/PC en RDNA3 : AOKZOE pourrait griller la politesse à ASUS

Avec 12 unités de calcul qui plus est en RDNA3, on comprend bien que l'A1 Pro aura plus d'un argument à faire valoir d'autant que la fréquence de ces unités sera de 2,5 GHz (contre 1,6 GHz sur le Steam Deck). Pour accompagner cette APU, AOKZOE parle de 16 Go de DDR5, mais ne s'étend pas davantage.

Comme les concurrentes signées AYANEO ou GPD, l'A1 Pro proposera divers modes de puissance APU avec un maximum de 28 Watts. Si le Ryzen 7 7840U est confirmé – comme le laissent supposer les divers fuites de benchs – la console pourrait offrir entre 20 et 25% de performances en plus par rapport aux machines dotées d'un Ryzen 7 6800U.