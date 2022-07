La console AYANEO 2 sous Ryzen 6800U se lancera fin septembre

Et en attendant le milieu de gamme de la marque chinoise, celle-ci a également consacré une partie de sa conférence à l'AYANEO Air. Plus modeste que ses consœurs, elle embarque un écran OLED 5,5" et est propulsée par un processeur Ryzen 5 5600U 6 cœurs et 12 threads, toujours sous Windows.

L'AYANEO AIR est déjà dans… l'air à l'heure où nous écrivons ces lignes, en tout cas auprès des premiers backers et des testeurs. Sa livraison en masse devrait, à l'instar de l'AYANEO 2, démarrer courant du mois suivant sa sortie, soit en l'occurrence en août, avec un tarif de base affiché à 549 euros.

L'AYANEO Air Pro, nettement mieux équipée que son homologue, devrait quant à elle être livrée en masse courant septembre. Qui dit « Pro » dit aussi un prix plus élevé, démarrant à 899 euros et pouvant aller jusqu'à 1 399 euros selon les spécifications techniques choisies.

AYANEO aura donc fort à faire avec l'arrivage de tous ces modèles dans une fenêtre de temps aussi serrée. Reste à voir si le public sera également au rendez-vous avec tant de produits différents arrivant mois après mois.