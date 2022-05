Deux fois plus puissante que le Steam Deck, l'AYANEO2 arrive !

Le Ryzen 7 6800U dispose de 8 cœurs Zen 3+ (contre 4 cœurs Zen 2 pour l'Aerith) et de 12 cœurs RDNA2 (contre 8 sur l'Aerith). De plus, les fréquences sont plus élevées pour la puce employée par AYANEO : on parle de 2,2 GHz pour le GPU contre 1,6 GHz sur le Steam Deck.