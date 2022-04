Un Steam Deck avec une carte graphique externe ? C'est possible, mais ne le faites pas chez vous

Mais cette opération de charcutage en règle du Steam Deck en valait-elle la peine ? La réponse est clairement oui !

ETA PRIME a en effet pu faire tourner des jeux comme Cyberpunk 2077, Elden Ring ou encore God of War avec un framerate illimité et tous les curseurs graphiques poussés au maximum. Certains de ces jeux ont même pu être lancés en 4K avec des performances tout simplement inatteignables pour un Steam Deck non modifié.

De quoi potentiellement donner des idées aux savants fous chez Valve pour les prochaines itérations de la console portable de l'entreprise. Comme l'intégration d'un port Thunderbolt, afin de rendre cette opération accessible même au commun des mortels ?