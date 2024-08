Plus important cependant, Jason England souligne que les performances de sa ROG Ally X sont meilleures sur SteamOS… et pas qu'un peu. On parle tout de même de 36 à 42 images par seconde sur Cyberpunk 2077 en 1080p, et encore de 53 à 59 ips sur Forza Horizon 5, toujours en 1080p. Des gains du même ordre ont été observés sur Persona 5, Hitman 3 et F1 24.

Peut-être plus impressionnant encore, ces meilleures performances, la ROG Ally X avec SteamOS les obtient tout en assurant de plus longues sessions de jeu. Ainsi, l'autonomie sur Cyberpunk 2077 progresse de 2 h 31 (Windows 11) à 3 h 05 (SteamOS), tandis que sur Forza Horizon 5, on passe de 1 h 26 (Windows 11) à 1 h 44 (SteamOS).

En dehors d'une compatibilité un peu plus large (PC Game Pass de Microsoft ou certains jeux comme Fortnite), il ne semble pas y avoir beaucoup d'arguments en faveur de Windows 11 sur nos consoles portables.