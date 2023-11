HYPR-RX et définition 900p déboulent sur l'ASUS ROG Ally

Au travers d'un simple bouton dans les options des pilotes Adrenalin, il est ainsi possible d'activer les technologies Super Resolution, Anti-Lag et Boost pour profiter de meilleures performances tout en gagnant en fluidité et en vitesse d'exécution. Bonne nouvelle, ASUS n'a pas tardé à rendre la chose disponible aussi sur la ROG Ally.

Histoire de faire bonne mesure, le BIOS de la console est passé en version 331 afin, notamment, d'améliorer la stabilité générale de la machine, et ASUS a mis à jour les MCU et Aura Plugin via le logiciel Armoury Crate SE.