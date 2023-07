Après la KUN, la console SLIDE d'AYANEO innove à sa manière

En revanche, nous savons que la diagonale écran sera de 6 pouces pour une définition d'image en 1080p avec une dalle IPS. Nous savons aussi que les contrôles seront assurés par des commandes à effet de Hall, comme c'est de plus en plus souvent le cas sur ces consoles dont le prix est sensiblement plus élevé que celui des Steam Deck et autres ROG Ally.

Nous devrions en savoir plus avant la fin du mois d'août.