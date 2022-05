Ayn Loki, cette autre concurrente du Steam Deck, fait tourner Windows pour un prix dérisoire

Dans l’attente de davantage d’informations techniques et d’une fenêtre de lancement concrète, profitons-en pour faire un pas en arrière et observer l’état actuel du marché des consoles portables.

C’est une évidence, la Nintendo Switch règne en maître, avec plus de 105 millions d’exemplaires écoulés à date. Mais le Steam Deck de Valve semble avoir redynamisé un marché laissé en jachère, ou du moins, laissé aux mains d’acteurs assez confidentiels comme Ayn.

La marque chinoise compte d’ailleurs comme principale concurrence Aya. Le constructeur a déjà lancé pas moins de trois machines : les Aya Neo, Aya Neo 2 et Aya Neo Slide, aux caractéristiques techniques proches du Steam Deck de Valve. Il y a quelques jours, Aya a par ailleurs dévoilé la Neo Air : une console portable équipée d’un écran OLED 5,5 pouces, d’un processeur Ryzen 5 5000U et d’un stockage M.2 atteignant 2 To pour un prix d’entrée à 549 dollars. D’autres appareils existent, comme la GPD Win Max ou la One Gx1 Pro.

Reste que ce marché a encore tout à prouver. Mais l’indisponibilité du Steam Deck jusqu’à, au moins, octobre 2022 pourrait profiter à une concurrence en grande forme.