AYANEO présente enfin sa magnifique console Android Pocket S

Il s'agit donc d'une machine de 214 millimètres de long pour 85 millimètres de large et seulement 14 millimètres d'épaisseur. Cette finesse est l'un des arguments de la société, qui insiste aussi sur son poids de 350 grammes, ce qui en fait une machine plus légère que la Switch (398 grammes), et ce, alors qu'une imposante batterie de 6 000 mAh est intégrée.

Comme toujours, les contrôles (mini-sticks et gâchettes à effet Hall) sont placés de part et d'autre de l'écran, lequel intègre une dalle IPS de 6 pouces qui, selon la version retenue, est capable d'une définition de 1080 ou 1440p. Autres distinctions possibles, la quantité de RAM (12 ou 16 Go) et l'espace de stockage SSD (128, 512 ou 1 024 Go).