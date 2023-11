AYANEO Slide : la console portable avec clavier se lance sur Indiegogo... à des prix (presque) accessibles

Autre point intéressant, comme nous l'avions relevé sur le test de la GPD Win 4, l'écran ainsi « dégagé », on gagne en confort. De plus, AYANEO a imaginé un système pour légèrement incliner l'écran de 10° à 30°. Sinon, la marque reste fidèle à ses SSD au format 2280 pour une plus large compatibilité et à la présence de deux ports USB4 Type-C. Lecteur microSD jusqu'à 700 Mo/s, WiFi 6E et Bluetooth 5.2 complètent la fiche technique.