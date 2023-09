Puissante et dotée d'un clavier, la console AYANEO SLIDE sur le point de sortir

La définition de la dalle est en 1080p et c'est la technologie IPS qui a été retenue. Hélas, aucune information sur la fréquence de rafraîchissement de la dalle alors que sa définition est plutôt raccord avec la puissance offerte par l'APU sélectionnée par AYANEO, l'inévitable AMD Ryzen 7 7840U.

De manière assez surprenante, nous n'avons pas d'information sur la quantité de mémoire qui sera associée à cette APU, mais gageons que nous aurons le choix entre 16 Go, 32 Go et 64 Go de LPDDR5. Des informations finales qui seront disponibles au lancement de la campagne de financement Indiegogo dont la page de réservation est d'ores et déjà en ligne.

Il est d'ailleurs à noter que pour assurer l'alimentation de tout ce petit monde, AYANEO a retenu une batterie de 46,2 Wh, c'est à dire dans la norme, mais très loin du monstre de 75 Wh imaginé pour la KUN, l'autre très prochaine console de la marque chinoise.