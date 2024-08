Une mémoire de 16 ou 32 Go de LPDDR5 ainsi qu'un SSD de 512 Go ou 2 To sont là pour compléter une configuration dont l'objectif est surtout de rendre plus accessible sur le Vieux Continent la Slide d'AYANEO.

Aucune date de sortie n'est annoncée pour l'instant, mais le lancement semble imminent, et Antec apporte toutes les précisions nécessaires côté prix : 499 euros pour le modèle 16 Go RAM/512 Go SSD et 682,48 euros pour l'autre modèle, avec 32 Go de RAM et 2 To de SSD.