Pocket EVO : le nec plus ultra de la console portable Android selon AYANEO

Forcément, la taille de la console sera sensiblement plus importante, de même que le poids, puisque nous parlons maintenant d'environ 400 grammes quand la Pocket S plafonnait à 350 grammes. C'est toutefois pour la bonne cause, puisque si l'écran de la Pocket EVO conserve le Full HD, il est plus grand et bien plus moderne, OLED et 120 Hz, excusez du peu.

Le design de la machine change aussi sensiblement, se rapprochant de la conception de l'AYANEO 2S que nous testions il y a déjà quelques mois. À la clé, une ergonomie sans doute légèrement supérieure grâce à des poignées davantage dessinées.