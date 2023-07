Une concurrente à la Logitech G Cloud ? AYANEO se lance sur Android

La Pocket Air vient davantage concurrencer la Logitech G Cloud. Dans un cas comme dans l'autre, il est effectivement question de machines basées sur le système d'exploitation Android. De fait, il n'est pas nécessaire d'embarquer des composants très puissants et les solutions de refroidissement peuvent être revues à la baisse.

Alors que Logitech embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, AYANEO a jeté son dévolu sur le MediaTek Dimensity 1200. Il faudra évidemment juger de ses performances le moment venu.

Pour l'heure, il semble permettre à AYANEO de proposer une machine à la fois plus compacte et plus légère que celle de Logitech : on parle de 224 x 89,5 x 17 millimètres pour la Pocket Air contre 256 x 117 x 33 mm pour la G Cloud et de 380 grammes contre 463 g.