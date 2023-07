Logitech a toujours faim et s'offre un concurrent du Stream Deck d'Elgato

Et un rachat de plus pour Logitech, le fabricant suisse de périphériques et de logiciels tiers. Après Saitek, Blue Microphones, Streamlabs et Astro, la firme vient de s'offrir l'entreprise finlandaise Loupedeck pour un montant inconnu. Fondée en 2016, cette société commercialise notamment le Loupedeck Live S, concurrent direct du Stream Deck d'Elgato. Elle propose aussi des consoles dédiées aux personnes utilisant Adobe Lightroom, Final Cut Pro, Davinci, Voicemeeter ou encore les logiciels Profile Creator, Loupedeck+, ainsi que tout un tas de plugins par l'intermédiaire d'un marketplace propriétaire.

« Cette acquisition élargit le portefeuille de produits Logitech (….) et accélère nos ambitions logicielles. » a déclaré Ujesh Desai, directeur général de Logitech G. Même son de cloche du côté de Mikko Kesti, PDG de Loupedeck, qui renvoie la politesse :

« Loupedeck et Logitech partagent le même engagement envers les créateurs et les streameurs et croient que la créativité n'a pas de frontière. Rejoindre Logitech nous permet d'amener ce que nous faisons au niveau supérieur et d'élargir de manière exponentielle notre audience et notre impact sur le processus créatif. »

L'annonce est effectuée à quelques jours de la publication des résultats trimestriels de Logitech, prévue le 24 juillet. De quoi ravir les actionnaires.