Le tout a été conçu en collaboration avec Adobe, et c'est tout naturellement que cette MX Creative Console intègre des préréglages pour de nombreuses applications Adobe (Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects….). Évidemment, les utilisateurs bénéficient d'une large personnalisation, avec la possibilité de créer divers profils. De plus, Logitech confirme que de nouvelles applications seront prises en charge dans les semaines à venir.