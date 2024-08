don_quilmi65f0474e1e870

Logitech, j’ai une tendresse pour eux, mais je trouve qu’en ce moment ils sont dans un délire commercial peu compréhensible. Leur truc permet de remplacer le clavier du portable par un clavier type… portable, idem pour le pavé tactile.

Pour 199€, tu trouves un moniteur 24", un vrai clavier avec pavé numérique, une souris et un dock pour relier tout ça à ton PC. Alors soit tu as de la place et tu te fais un vrai poste de travail, soit tu n’as pas de place et je vois pas l’intérêt de leur gadget.