Un ordinateur qui tient dans un clavier pliable, il fallait y penser !

Sous le capot, on retrouve ici un processeur AMD Ryzen 7 8840U, secondé par 16 ou 32 Go de RAM. À cela s'ajoute un petit SSD de 500 Go/1To, sans oublier les indispensables modules Wi-Fi et Bluetooth et trois ports USB. En reliant le clavier à un écran, on bénéficie ainsi d'un ordinateur complet.