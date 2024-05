Ce fabricant dévoile un PC portable Windows double écran au design intrigant

Nous le disions en introduction, la GPD Win 4 est pour nous un coup de cœur. Un coup de cœur qui n’est pas donné, inutile de se le cacher, mais qui justifie chaque euro dépensé et revient sur presque tout ce qui fait défaut au Steam Deck. Détenteur des deux machines, je ne passe plus beaucoup de temps sur le produit de Valve depuis l'achat de la Win 4. Bien sûr, ses performances sont un cran au-dessus et c’est toujours pratique pour profiter d’options graphiques en plus.

Ce n’est toutefois pas l’élément essentiel, celui qui fait pencher la balance en faveur de la Win 4. En effet, à côté de quelques points de détails fort bien vus, c’est l’ergonomie d’ensemble qui permet à GPD de tirer son épingle du jeu : trois ports USB, pavé directionnel redoutable d’efficacité, bascule pad/souris et, forcément, clavier coulissant. Les mini-sticks à effet Hall, la qualité de la croix directionnelle et des boutons sont d’autres facteurs de choix… Et, franchement, ce look de PSP dans un format bien plus compact que le Steam Deck, ça mérite de casser sa tirelire.