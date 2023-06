Plus hybride que jamais, la console OneXplayer 2 Pro est un vrai caméléon

Si la société semble avoir bien avancé dans son concept et même déjà lancé la production, elle ne donne pas encore beaucoup d'informations. Les photos publiées pour accompagner cette annonce laissent toutefois entrevoir un design particulièrement agressif, peu compatible avec un usage « pro », mais il s'agit de la « limited edition ». À voir ensuite…

La OneXplayer 2 Pro sera équipée d'un maximum de 64 Go de LPDDR5X et d'un SSD PCIe Gen 4 d'au plus 4 To. Il existera bien sûr des moutures moins lourdement équipées et moins onéreuses, mais nous n'avons pas encore de précisions côté prix et date de disponibilité.