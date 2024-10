Quelle que soit la version choisie, le GPD Duo vient en outre avec une batterie de 80 Wh, un chargeur 100 W et peut proposer jusqu'à 14 heures d'autonomie selon le constructeur.

L'appareil est par contre sensiblement plus épais que les solutions de Lenovo et ASUS (il embarque en effet un clavier solidaire du châssis et non détachable) et monte à 2,2 kg pour des raisons évidentes (soit un peu plus qu'un ultraportable classique). En l'échange de ces deux compromis, il détient cela dit un nombre satisfaisant de connectiques avec deux ports USB-C, deux ports USB-A, une sortie HDMI, un port Ethernet et un lecteur de cartes SD.

On y trouve par ailleurs un emplacement pour SSD M2 laissé vacant (pour passer à un maximum de 16 To de stockage au besoin) et profite d'une compatibilité avec la connectique OCuLink pour ajouter une carte graphique externe GPD G1 vendue séparément.