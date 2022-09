Asus Zenbook 17 Fold OLED : notre prise en main du PC portable pliant

Du potentiel, mais à quel prix ?

Côté qualité de fabrication et matériaux, le Zenbook 17 OLED est élégant et solide, surtout lorsqu'il est replié en mode notebook. Cela dit, il est épais et lourd avec un poids d'environ 1,5 kg, mais compte tenu de l'écran de 17 pouces qu'il abrite, cela reste tout à fait acceptable. On ne peut pas s'empêcher de penser que cette première itération ressemble beaucoup à un prototype commercialisé, et de l’aveu même des équipes d’Asus, c’est un premier jet nécessaire pour tester les réactions du marché.

On imagine que seuls les technophiles fortunés, et autres early adopter se laisseront séduire… au prix fort. Parce qu’il faudra débourser près de 4000 € pour plier son PC portable. Si la formule prend, et qu’Asus arrive à amortir sa R&D et réduire ses coûts de fabrication, on peut imaginer que les futures itérations soient plus abordables. En attendant, nous vous proposerons bientôt un test complet du Zenbook 17 Fold OLED sur Clubic.