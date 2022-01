ASUS annonce son ZenBook 17 Fold OLED : du pliable enfin utile sur le marché laptop ?

Si, à ce stade, ASUS ne dévoile pas encore toutes les spécifications techniques de son ZenBook 17 Fold, on sait d'ores et déjà qu'il mise sur une dalle OLED certifiée VESA DisplayHDR 500 True Black. Ce panneau profite d'une définition 2,5K (2 560 par 1 920 pixels), affiche un contraste de 1 000 000:1, couvre intégralement le gamut DCI-P3 et se limite à 0,2 ms de temps de réponse seulement. Le rafraîchissement reste néanmoins limité à 60 Hz.

Sous cet écran, ASUS évoque la présence des derniers processeurs Intel basse consommation Alder Lake (et notamment du Core i7-1250U attendu sur les versions haut de gamme de l'appareil). Le processeur choisi est couplé à un maximum de 16 Go de LPDDR5, tandis que le stockage peut aller jusqu'à 1 To de SSD M.2 NVMe.

Côté connectique, le ZenBook 17 Fold embarque deux ports USB-C Thunderbolt 4 et une prise casque. Sa connectivité s'axe pour sa part sur du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. L'engin se dote pour le reste d'une batterie de 75 Wh et d'un système audio signé Harman Kardon, certifié Dolby Atmos. ASUS annonce enfin que son écran pourra supporter 30 000 pliages et dépliages avant que sa charnière ne donne des signes de faiblesse.

Attendu pour mi-2022, le ZenBook 17 Fold sera lancé à partir de 3 999 euros, nous a précisé ASUS France.