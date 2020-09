Le pliable ultra solide ? Lenovo arme son ThinkPad X1 Fold avec un prix salé au lancement

Pour le reste, Lenovo évoque dans les documents qui nous ont été dévoilés la présence d'un processeur Intel Core i5 de dernière génération (on ignore encore quel modèle exact), couplé à 8 Go de mémoire vive en LPDDR4X (à 4 267 MHz). Le stockage pourra monter jusqu'à 1 To de SSD NVMe (au format M.2 2242).

Nous l'avons évoqué plus haut, le X1 Fold arbore une dalle OLED 2K (2 048 par 1 536 pixels) de 13,3 pouces, capable de couvrir 95% du spectre DCI-P3. On notera par contre une luminosité limitée à seulement 300 nits, ce qui est assez modeste. En termes d'autonomie, Lenovo annonce jusqu'à 11 heures avec une batterie de 50 Wh. Cette dernière pourra être rechargée via un chargeur Type-C de 65 watts.

Disponible en un seul coloris, noir, et uniquement sous Windows 10 Pro (pas de Windows 10X en vue pour l'instant, a précisé l'une des cadres de Lenovo), le Lenovo ThinkPad X1 est annoncé à un tarif de départ de 2 499 dollars. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, mais Lenovo ne donne pas encore de créneau de lancement précis pour ce nouveau produit. Tablez sur fin 2020 ou début 2021.