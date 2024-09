Forcément, avec trois éléments à replier l'un sur l'autre, la finesse n'est pas le point fort du Mate XT Ultimate Design. Son épaisseur est supérieure à celle des autres smartphones à écran pliable, mais Huawei a tout de même réussi à la contenir à 13 mm, ce qui reste acceptable.

Le smartphone est équipé d'une puce maison Kirin 9010 5G et d'une batterie de 5 600 mAh, supportant une puissance de charge de 66 W en filaire et de 50 W par induction. En photo, pas de prouesse, Huawei propose un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif périscope de 12 Mpx capable d'un zoom optique x5,5.

Le Mate XT Ultimate Design est pour l'instant disponible uniquement en Chine et il est peu probable de le voir débarquer chez nous. La configuration de base avec 256 Go de stockage est vendue l'équivalent d'environ 2 550 euros. Il faut débourser à peu près 2 800 euros pour passer à 512 Go et 3 050 euros pour 1 To.