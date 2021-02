Huawei présente son Mate X2, un smartphone pliant qui adopte le design du Fold de Samsung

Le Mate X2 est équipé d'un SoC Kirin 9000 gravé en 5 nm, la meilleure puce de HiSilicon, filiale semiconducteurs de Huawei. Il embarque également 8 Go de RAM et 256 ou 512 Go d'espace de stockage selon les variantes.

L'autonomie est confiée à une batterie de 4 400 mAh, compatible avec une recharge filaire rapide de 55W. Le smartphone tourne sous EMUI 11, la surcouche maison de Huawei basée sur Android 10. Les services Google sont absents. Le Mate X2 sera l'un des premiers smartphones à recevoir une mise à jour pour basculer vers HarmonyOS, son propre système d'exploitation, a annoncé Huawei. Mais cela vaut pour la Chine, pas forcément pour les modèles européens.

Le nouveau smartphone à écran pliable de Huawei sera disponible en quatre coloris : noir, blanc, bleu et rose. Il sera commercialisé en Chine à partir du 25 février 2021. On ne sait pour quand est prévu le lancement européen.

Les prix chinois sont de 17 999 yuans (2 300 euros environ) et de 18 999 yuans (2 400 euros environ) respectivement pour les Mate X2 256 Go et 512 Go. Soit des tarifs sensiblement plus élevés que ceux pratiqués par Samsung pour ses Galaxy Fold. De quoi à priori décourager une grande partie des acheteurs potentiel…