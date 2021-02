Le P.-D.G. de Huawei insiste : ils ne vendront pas leur division smartphone

Le constructeur chinois avait immédiatement démenti ces informations, et son P.-D.G. et fondateur Ren Zhengfei en remet une couche.

Très discret habituellement, il est sorti de l'ombre pour la première depuis plus d'un an pour défendre sa marque et assurer qu'il n'avait aucune intention de se séparer de sa branche mobile, et ce, malgré des prévisions de ventes très faibles pour 2021.

L'ancien numéro 2 mondial du marché du smartphone, derrière Samsung mais devant Apple, croit encore à un retour dans les bonnes grâces de l'administration américaine, et compte sur l'élection de Joe Biden pour faire entendre sa voix.