Huawei va vendre Honor quelque 12,7 milliards ; mais pourquoi ?

Digital China, déjà partenaire de Huawei sur le marché du Cloud, prévoit de financer l'acquisition à l'aide de prêts bancaires, pour monter à hauteur de 15% du capital d'Honor. Les autres investisseurs prendront, eux, une part moindre dans la société, entre 10 et 15% chacun. Mais la vente sera intégrale : c'est-à-dire qu'elle comprendra aussi bien la marque Honor que la chaîne d'approvisionnement, les effectifs et le département recherche et développement.