Étouffé par les sanctions américaines, Huawei également lâché par les fondeurs chinois

Il ne reste plus beaucoup de cartes dans la main de Huawei. Dans l’impossibilité de commander des pièces à Qualcomm, Samsung, TSMC, MediaTek ou d’autres, le géant chinois se retrouve dans une situation sans précédent.

Dans un élan d’anticipation, Huawei aurait fait le nécessaire pour gonfler au maximum son stock de chipsets et d’écrans en vue du lancement prochain des Mate 40 et Mate 40 Pro. Deux smartphones qui, selon les dernières rumeurs, sortiront également hors de Chine, à l’instar des Mate 30 et P40.

Pour ce qui est des prochaines générations, en revanche, c’est le flou total. Huawei va devoir rapidement nouer de nouveaux partenariats, ou investir massivement pour être en mesure de concevoir elle-même les composants qui lui sont nécessaires.