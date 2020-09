Samsung et LG arrêtent de fournir Huawei en écrans de smartphone à cause du ban américain

La décision de Samsung Display et LG Display prendra effet à partir du 15 septembre 2020. À cette date, Huawei ne pourra en effet plus fabriquer ses propres puces Kirin, dont certains éléments reposent sur des technologies américaines, à cause des sanctions prononcées par l'administration Trump. Elle ne pourra pas non plus se tourner vers Qualcomm, MediaTek ou d'autres fournisseurs.

Sans puces pour faire tourner ses mobiles, Huawei n'aura plus vraiment besoin d'écrans. La société a des stocks, mais ces derniers s'amenuisent. Au vu de la situation, Samsung et LG préfèrent couper les ponts dès maintenant, le niveau des commandes étant sur le point de s'effondrer.

Le constructeur chinois n'était déjà pas un client très important des deux groupes sud-coréens : leur chiffre d'affaires ne devrait donc pas trop en pâtir. Apple, par exemple, est une cliente bien plus importante pour Samsung et LG, qui écoulent pléthore de dalles OLED grâce aux iPhone.