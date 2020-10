Le gouvernement américain autorise Samsung à vendre des écrans à Huawei

La situation commence à s’éclaircir (doucement) du côté de Huawei, en proie aux invectives américaines depuis de longs mois. Attaquée sur plusieurs fronts, Huawei a dû composer depuis le 15 septembre sans ses fournisseurs habituels que sont Samsung Display et LG Display, qui produisent tout deux les dalles OLED des smartphones de la marque chinoise.



Si les deux fabricants sud-coréens ne sont pas vraiment impactés par cette décision, écoulant en grande partie leurs dalles OLED grâce au succès de l’iPhone 12, ils ont tout de même engagé les démarches auprès du Département du Commerce américain afin de continuer à travailler avec Huawei.



Il semblerait en effet que Samsung Display ait acquis une dérogation pour livrer ses dalles à Huawei qui s’était tournée vers son compatriote BOE, faute de mieux. Samsung Display est ainsi le premier à obtenir une réponse favorable des autorités américaines, celles-ci estimant que les écrans constitueraient des éléments électroniques moins « à risque » que les semi-conducteurs. C’est bien là tout le problème : il parait peu probable que Huawei augmente sa demande en écrans, alors qu’elle est encore aujourd’hui dans l’incapacité de produire ses puces Kirin 990 qui équipent les Mate 40 et Mate 40 Pro, en raison de l’embargo qui la contraint à se passer de TSMC, son principal fournisseur.



Par ailleurs, d’autres fournisseurs de Huawei ont eux aussi déposé une demande pour obtenir la licence d’exportation auprès du Département américain du Commerce. Parmi eux figurent LG Display, SK Hynix et Samsung Electronics. Suivant la logique, LG Display a de bonnes chances de l’obtenir prochainement, difficile cependant de s'avancer du côté des deux fabricants de semi-conducteurs.