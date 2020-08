Le Huawei Mate 40 sera le dernier à embarquer un SoC Kirin

À la rentrée, Huawei — désormais premier constructeur mondial de smartphones — devrait présenter ses Mate 40 et Mate 40 Pro. Deux nouveaux appareils qui, sauf improbable retournement de situation, continueront de faire l’impasse sur toutes les applications et services Google.

Une nouvelle gamme de smartphones qui, comme d’habitude, sera équipée du nec plus ultra de l’entreprise : les SoC Kirin. Mais cela sera la dernière fois… avant un passage sur les plates-formes de Qualcomm ?

TSMC s’est retiré de la partie

Vous ne l’ignorez pas : dans la guerre commerciale que se livrent Pékin et Washington, Huawei a fait office de fusible. Conséquence du placement de l’entreprise sur l’entity list américaine, toutes les compagnies qui utilisent des technologies américaines sont désormais interdites de commercer avec Huawei. TSMC, l’un des plus gros fondeurs de micro-processeurs du monde, fait partie de celles-ci.

En mai dernier, TSMC a annoncé qu’il ne prendrait plus aucune commande de la part de Huawei. Or, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co est justement le plus gros fournisseur du géant chinois pour ses SoC Kirin. En effet, si Huawei conçoit lui-même ses processeurs via sa filiale HiSilicon, il n’a pas la capacité de production nécessaire pour les assembler à grande échelle, et se repose donc sur TSMC.