Le Pura 70 montre que Huawei est de moins en moins sensible aux sanctions américaines

Quand, en 2019, Washington avait décidé de couper l'accès de Huawei, il semblait presque assuré que le constructeur de téléphone chinois allait péricliter, au vu de sa dépendance très forte aux composants produits à l'étranger, et notamment aux États-Unis. Mais en quelques années, le géant de Shenzhen a réussi à retomber sur ses pieds, pour petit à petit produire seuls des appareils de qualité, et même sortir un smartphone 5G. Une prouesse, qui nécessitait la production autonome d'une puce très avancée de 7 nanomètres, et qui inquiète depuis les États-Unis. Et ça ne semble pourtant qu'une étape dans le chemin de l'autonomie du fabricant.