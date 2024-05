Malgré les sanctions américaines et l'abandon d'ASML, le chinois SMIC graverait des puces à 5 nm destinées au futur Huawei 70 Mate !

Une manière ingénieuse de s'en sortir malgré les embûches semées par les États-Unis, mais qui aurait aussi potentiellement un défaut de taille, puisque produire des puces de 5 nm sur ces machines coûterait plus cher qu'avec les équipements dernier cri d'ASML.

Selon certaines estimations, cela devrait coûter 50% plus cher pour SMIC que pour son rival taïwanais TSMC pour produire le même type de semi-conducteur. Si c'était vraiment le cas, et que SMIC n'avait pas réussi à abaisser les coûts de production, il se pourrait en conséquence que cette hausse soit répercutée sur les prochains Huawei Mate 70.

À noter que SMIC ne veut pas s'arrêter à cette nouvelle réussite, et ne considère pas que les sanctions américaines l'empêcheront ad vitam aeternam d'atteindre le niveau le plus avancé actuel dans le domaine : les puces à 3 nm. Une équipe de recherche et développement aurait ainsi déjà été mise en place pour trouver des moyens d'effectuer ces percées dans l'environnement actuel.