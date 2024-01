Semi-conducteurs : sous pression des États-Unis, ASML arrête d'exporter en Chine ses meilleures machines

D'après ASML, cette décision ne devrait toucher qu'un « petit nombre de clients. » Leur identité n'a pas été communiquée, mais l'entreprise hollandaise compte parmi ses acheteurs dans l'Empire du milieu des géants comme SMIC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs du pays, ou Hua Hong. La Chine est le troisième plus gros marché d'ASML, après Taïwan et la Corée du Sud.

Sans surprise, la réaction de Pékin n'a pas été bonne. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a ainsi appelé ASML à « être impartial, [à] respecter les principes du marché et la loi, [à] prendre des mesures concrètes pour protéger les intérêts communs des deux pays et de leurs entreprises et maintenir la stabilité des chaînes d'approvisionnement internationales. »

Il est pour le moment compliqué de savoir à quel niveau technologique la Chine est arrivée dans la production autonome de semi-conducteurs. En 2023, Huawei, qui est pourtant sous le coup d'énormes sanctions des États-Unis, avait sorti un Huawei Mate 60 Pro offrant la 5G, signifiant par là qu'il embarquait une puce de 7 nm, dont l'origine n'avait pas été spécifiée.

Le gouvernement chinois prévient de son côté que des mesures de représailles seront prises. Elles devraient toucher les terres rares, dont l'activité de raffinement est quasiment un monopole mondial de la Chine. En août dernier, le pays avait déjà imposé des restrictions sur deux d'entre eux (gallium et germanium). Une suite bientôt au programme ?