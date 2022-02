La Chine créerait un comité pour collaborer avec Intel et AMD et contourner les sanctions US

Ce n’est pas la première fois que la Chine s’évertue à nouer des partenariats avec des firmes étrangères. Il y a quelques années, AMD collaborait par exemple avec THATIC (Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd.) autour de processeurs x86 principalement basés sur l’architecture CPU Zen. Citons également la firme taïwanaise Via Technologies qui vendait, il y a encore quelques mois de cela, des IP à des sociétés chinoises, et dont une joint-venture avec le gouvernement municipal de Shanghai avait d’ailleurs mené à la création de Zhaoxin en 2013. Enfin, la société Innosilicon , qui a contribué à l’élaboration de cartes graphiques dédiées dévoilées récemment, se présente sur son site comme « le seul partenaire technologique en Chine à avoir accès aux processus 5 nm de Samsung et TSMC ».