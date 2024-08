S'il y a une voix qui compte plus que tout en Europe dans le secteur des semi-conducteurs, c'est bien celle de l'entreprise hollandaise ASML. Cette dernière est l'acteur dominant mondial pour la production de machines de photolithographie, dont les modèles les plus avancés sont nécessaires pour produire les semi-conducteurs les plus haut de gamme. Une voix qui compte donc, et qui affirme que, malgré le climat géopolitique très tendu actuel, l'Europe ne peut toujours pas se passer de la Chine dans le domaine des puces !