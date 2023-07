Tout savoir sur le Chips Act, ou comment l'Europe veut devenir un acteur majeur des semi-conducteurs

L'Europe veut devenir un acteur plus important dans le domaine des semi-conducteurs, alors qu'aujourd'hui, moins de 10 % de ces composants sont produits sur le Vieux Continent. Le Chips Act qui vient d'être voté devrait donc permettre de dynamiser le secteur. La nouvelle législation qui vient d'être adoptée va en effet permettre de créer un écosystème plus favorable, avec notamment l'accélération des procédures, la création d'un « statut d'importance nationale la plus élevée » pour les semi-conducteurs ainsi qu'un soutien accru aux PME et TPE.

Le Parlement européen, qui a voulu aller plus loin encore que le texte initial, a par ailleurs obtenu une enveloppe de 3,3 milliards d'euros, qui sera destinée à la recherche et à l'innovation. La question des compétences est aussi abordée par cette législation, qui crée « un réseau de centres de compétences » afin de pouvoir compter à l'avenir sur une main-d'œuvre formée plus conséquente.