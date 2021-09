L'Europe souhaite investir dans les semi-conducteurs pour ne pas se faire distancer par la Chine et les États-Unis

La présidente relativise face au pessimisme ambiant : « Ils disaient la même chose de Galileo il y a 20 ans. Regardez ce qui est arrivé. Nous nous sommes ressaisis. Aujourd'hui, les satellites européens fournissent le système de navigation de plus de 2 milliards de smartphones dans le monde. Nous sommes des leaders mondiaux. Alors soyons encore audacieux, cette fois avec les semi-conducteurs ».

Parallèlement au discours d'Ursula von der Leyen, le commissaire européen Thierry Breton a précisé que « la course aux puces les plus avancées est une course au leadership technologique et industriel » ajoutant que l'ambition européenne engloberait la recherche, la capacité de production et la coopération internationale.

Il estime qu'il faut créer un fonds européen dédié aux semi-conducteurs. Thierry Breton précise toutefois que « l'idée n'est pas de tout produire par nos propres moyens, ici en Europe. Nous devons concevoir une stratégie pour diversifier nos chaînes d'approvisionnement afin de réduire notre dépendance vis-à-vis d'un seul pays ou d'une seule région ».

Intel s'est logiquement félicité de l'annonce de la présidente de la Commission européenne. Le géant américain a d'ores et déjà prévu d'investir dans de nouvelles infrastructures de production en Europe.