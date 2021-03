La Commission européenne met le cap sur l'autonomie numérique d'ici 2030

« La pandémie a révélé à quel point les technologies et les compétences numériques sont essentielles pour travailler, étudier et communiquer, ainsi que les points sur lesquels nous devons nous améliorer. Il nous faut maintenant réaliser cette décennie numérique de l'Europe afin que tous les citoyens et toutes les entreprises puissent accéder à ce que le monde numérique peut offrir de mieux. La boussole numérique que nous présentons aujourd'hui nous donne une vision claire de la manière d'y arriver », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.