Selon Christine Lagarde, l’euro numérique émergera d’ici 2024 au plus tard

Le sujet d’un euro numérique a été abordé lors du forum des banques centrales européennes, le 12 novembre.

L'occasion pour Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), de présenter son opinion sur le sujet. Selon elle donc, un euro numérique est possible, mais le sujet doit faire l’objet d’un consensus entre les pays membres. Le but serait de répondre aux besoins des Européens ; la présidente de la BCE a d'ailleurs souligné le déclin de l’utilisation de l’argent liquide dans certains pays tels que la Suède et les Pays-Bas.

Toujours selon Christine Lagarde, l’euro numérique doit ainsi être envisagé uniquement s'il est moins cher, plus rapide et plus sûr pour les Européens : « Si l'euro numérique doit contribuer à une meilleure souveraineté monétaire, à une meilleure autonomie de la zone euro, je pense que nous devrions l’envisager. Si cela doit faciliter les paiements transfrontaliers alors nous devrions étudier la question ».

La BCE a lancé une consultation en octobre qui s’achèvera mi-janvier. C’est à ce moment-là que l’institution décidera s’il est nécessaire d’aller de l’avant ou non pour le lancement d’un euro numérique.