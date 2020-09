Monnaie numérique européenne : le crypto-Euro bientôt dans nos portefeuilles ?

Si, à l’apparition des stablecoins, la BCE n’y voyait pas un grand intérêt, elle a commencé à changé d'avis lorsque Facebook a communiqué autour du Libra.

L’intérêt de ce « crypto-euro » est de permettre des « transactions de détail » plus rapides et moins onéreuses. Même si depuis 2018 l’Europe connaît une amélioration des transferts d’argent plus rapides, le système qui continue d’être utilisé arrive en fin de vie technologique et serait donc propice à faire plus d’erreurs.

Des recherches techniques ont débuté en 2019 pour pouvoir développer un crypto-actif européen souverain. Plusieurs preuves de concept ont vu le jour, comme par exemple celui des bons d’anonymat, pouvant garantir pour les petites transactions la confidentialité d’une transaction.

La BCE devrait bientôt rendre publics les résultats de la recherche qui a été commencée, sans pour autant que cela serve de décision finale.