Côté technique, Wero mise sur des technologies éprouvées comme le QR code et le NFC. La sécurité n'est pas en reste avec une authentification forte à deux facteurs et des données bancaires qui restent chez votre banque. De quoi rassurer même les plus technophobes d'entre nous. Mais la route est encore longue. Les habitudes des consommateurs sont bien ancrées et les géants américains ont une sérieuse longueur d'avance. Wero devra faire ses preuves pour convaincre les plus sceptiques et s'imposer durablement.