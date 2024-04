Le virement instantané gratuit en France, c'est pour très bientôt !

Avec ces nouvelles règles, l'Union européenne veut non seulement pouvoir apporter un coup de pouce au consommateur, mais aussi favoriser un moyen de paiement qui est souverain. Le virement SEPA instantané est en effet à la main de Bruxelles, contrairement aux grands réseaux de paiements mondiaux Visa et Mastercard, tous deux américains, tous comme les services financiers proposés par Apple ou Google.

Sur le papier, personne ne pourra nier l'avancée de cette mesure, qui s'appliquera aux autres pays de l'UE et aux établissements de paiement électronique à partir de 2027. Sauf que, mécaniquement, elle devrait entraîner une forte hausse des paiements instantanés, qui sont irréversibles.

Or beaucoup de fraudes sont empêchées quand l'émetteur d'un virement vérifie l'identité de celui à qui il envoie l'argent, et se ravise. Ce que ne permet pas le virement instantané. Au premier semestre 2023, le taux de fraude sur ces virements sans délai était ainsi 20 fois plus élevé que sur les virements classiques. Un nouveau défi en perspective ?