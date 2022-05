Rétractation, informations précontractuelles des banques en ligne : l'UE renforce les protections

Avec la commercialisation à distance des services financiers ces deux dernières décennies, la réglementation en matière de protection des consommateurs a eu du mal à suivre le pas, et les autorités européennes ont pu d'autant plus s'en apercevoir avec la pandémie de Covid-19 et l'accélération des achats en ligne. La Commission européenne vient d'adopter, ce mercredi 11 mai, la proposition d'une réforme des règles aujourd'hui en vigueur dans l'UE, qui a de bonnes chances d'aboutir pour renforcer les droits des consommateurs et clients des banques en ligne et autres services financiers.