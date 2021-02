La France et d'autres États sanctionnés pour défaut de transposition des directives sur les télécoms ?

Les 24 États membres ont ainsi reçu des lettres de mise en demeure de la Commission européenne, qui les invite très officiellement à adopter et à notifier les mesures ad hoc au plus vite. Les États ne disposent désormais plus que de deux mois pour répondre, avant de passer à l'échelon supérieur des sanctions. Il n'y a guère que la Grèce, la Hongrie et la Finlande qui ont, pour l'instant, adopté toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive.