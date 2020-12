L'association CLCV attaque Orange et SFR en justice pour offre 5G trompeuse

Et c'est ce qui dérange particulièrement l'association de consommateurs. Tous les opérateurs ont commencé à commercialiser leurs offres 5G, en affichant souvent des tarifs plus élevés que les forfaits 4G, exception faite pour Free. Sans parler de l'engagement minimum imposé par certains qui "est une mauvaise nouvelle pour le consommateur, qui ne pourra plus faire jouer la concurrence, quand il est mécontent, sauf à devoir payer des pénalités de résiliations importantes et donc dissuasives."