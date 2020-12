Depuis plusieurs semaines, SFR augmente le tarif de ses "forfaits à vie" de 3 euros

Ici, l'opérateur évoque carrément le fait que la mention « à vie » n'est qu'une « interprétation faite de la mention "sans condition de durée" de nos contrats ». Et le collaborateur de RED by SFR de poursuivre et d'indiquer que « nos offres et tarifs mensuels sont amenés à évoluer pour vous faire bénéficier d'un meilleur réseau et d'un catalogue de services encore plus riche ».